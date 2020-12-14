Конституційна криза: голова НАЗК просить розслідувати закриття справ судами

Голова НАЗК Олександр Новіков звернувся із листами до Генерального прокурора Ірини Венедіктової та голови Верховного Суду Валентини Данішевської через конфлікт інтересів, коли суди безпідставно закривають справи після рішення Конституційного Суду від 27 жовтня.

Про це повідомляється на сайті НАЗК, передає Укрінформ.

"Рішення Конституційного Суду України (КСУ) № 13-р/2020 позбавило НАЗК можливості складати адміністративні протоколи, пов’язані з конфліктом інтересів. Однак статті Кодексу України про адміністративні порушення (КУпАП), якими передбачається відповідальність за такі порушення, залишаються чинними. Незважаючи на це, окремі суди почали закривати справи щодо конфлікту інтересів на підставі Рішення КСУ", - йдеться у листах.

У листах Новіков просить донести вказану інформацію до суддів та прокурорів.

«Протоколи, складені з дотриманням вимог ст.ст. 254-257 КУпАП посадовими особами Національного агентства, уповноваженими на те наказом Голови Національного агентства/рішенням Національного агентства відповідно до положень ч.1 ст. 13 Закону (України «Про запобігання корупції»), є належними та допустимими доказами (у судових справах)», – зазначив Голова НАЗК у листах.

Як повідомили в НАЗК, на сьогодні зафіксовано одразу декілька випадків закриття зазначених справ навіть без з’ясування обставин правопорушення.

Загалом наразі суди здійснюють розгляд справ про адміністративні правопорушення за 130 протоколами НАЗК, складеними за такими статтями КУпАП: 172-4 (Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності), 172-5 (Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків), 172-7 (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).

Серед цих протоколів 16 складені щодо народних депутатів України, 11 – щодо високопосадовців (члена Центральної виборчої комісії, заступників міністрів, голови та заступника голови Державної архітектурно-будівельної інспекції).

Як повідомляв Укрінформ, через рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року, суди припинили розгляд близько 1200 справ і можуть переглянути уже винесені вироки у 200 справах, на сотні мільйонів гривень.