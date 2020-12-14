Разумков сказав, коли Рада розгляне закон про відновлення роботи НАЗК

Верховна Рада вже цього тижня розгляне законопроєкти про відновлення роботи Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК) і про особливості складання адмінпротоколів щодо корупції суддів.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає Укрінформ з посиланням на "Лівий Берег".

"Була створена робоча група, він дійсно працює над трьома питаннями, одне з яких вже вирішене - це законопроєкт про електронне декларування. Він був проголосований минулого тижня в стінах парламенту. Другий аспект - це питання, пов'язані з врегулюванням роботи НАЗК, з тими висновками, які були зроблені Конституційним судом. і також є два законопроєкти, зареєстровані профільним комітетом, і я сподіваюся, що цього тижня вони будуть проголосовані", - сказав Разумков.

Він також вважає за необхідне ухвалити закон про регламент Конституційного суду. На думку Разумкова, оскільки парламент "живе за такими правилами, і інші теж повинні жити за такими правилами".

Як повідомлялося, КСУ 27 жовтня визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачала покарання за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент України 25 листопада звернувся до Венеційської комісії із терміновим запитом щодо оцінки конституційної ситуації, яка виникла після рішення КСУ від 27 жовтня.

У висновках Венеційської комісії йдеться, що Конституційний Суд України потребує реформування і деполітизації.

Президент України пообіцяв врахувати позицію Венеційській комісії при проведенні судової реформи.

Зеленський має намір запропонувати Комісії з питань правової реформи при Президентові уважно опрацювати надані рекомендації та врахувати їх під час підготовки подальших кроків для реформування судової системи.

Водночас у КСУ заявили, що висновки Венеційської комісії свідчать про те, «рішення Конституційного Суду України №13-р/2020, попри критичні зауваження до його мотивації, є легітимним та таким, що підлягає виконанню".

Також, стверджують в КСУ, у процесі підготовки документа ці авторитетні органи Ради Європи не дійшли висновку про необхідність зміни складу суддів Конституційного Суду України

Верховна Рада 4 грудня ухвалила за основу і в цілому законопроєкт №4460-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування». За нього проголосували 289 народних депутатів.

Наразі документ переданий на підпис Президенту.