Ситник не хоче знову очолити НАБУ, навіть якби мав таку можливість

Ситник не хоче знову очолити НАБУ, навіть якби мав таку можливість

Укрінформ
Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник заявив, що не став би повторно йти на цю посаду, навіть якби таке призначення було б можливим.

Про це Ситник заявив в інтерв'ю для UA:Перший, яке було опубліковано пресслужбою НАБУ, передає Укрінформ.

«Насправді якщо хтось думає, що бути директором НАБУ дуже класно, він глибоко помиляється. Можливо, якщо змінити підхід і ходити по парламенту, по фракціях, по депутатах… Я цього принципово не роблю: бо фактично це політична залежність, яка потім буде доганяти. Навіть якби і була (можливість – ред.) другого терміну, я б, мабуть, не пішов би», - сказав директор НАБУ.

Ситник уточнив, що у його думках – "щоб зберегти цю інституцію (НАБУ – ред.) в прив’язці до того антикорупційного механізму, який вже запущений і передати це більш свіжому погляду».

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Як повідомлялося, Ситник був призначений директором НАБУ у квітні 2015 року тодішнім Президентом Петром Порошенком.

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