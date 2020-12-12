МЗС прокоментувало рішення Міжнародного кримінального суду щодо воєнних злочинів РФ

Висновок прокурора Міжнародного кримінального суду щодо можливості повноцінного розслідування скоєних в окупованому Криму та на Донбасі злочинів є свідченням підтримки світовою спільнотою невідворотності правосуддя за них.

Про це йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ України, розміщеному на його сайті, передає Укрінформ.

"Розцінюємо висновок пані прокурора як чіткий сигнал підтримки світовою спільнотою невідворотності правосуддя за скоєні в Україні злочини", - наголосили у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС висловили впевненість, що залучення інструментів МКС дасть змогу притягнути до відповідальності осіб, які вчинили воєнні злочини та злочини проти людяності на окупованих територіях Криму та Донбасу.

«Незалежно від їхніх політичних посад, на лаві підсудних мають опинитися всі особи, які вчиняли і вчиняють страшні злочини проти України та українського народу», - заявили в МЗС.

Як повідомлялося, 11 грудня Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) ухвалив рішення про завершення попереднього вивчення подій в Україні, пов’язаних із міжнародним збройним конфліктом на Донбасі та в Криму.

Це означає, що Офіс прокурора МКС вважає за можливе розпочати повноцінне розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності, скоєних на окупованих територіях Криму та Донбасу.

Рішення про відкриття повноцінного розслідування фактів вчинення воєнних злочинів та злочинів проти людяності в умовах збройного конфлікту має ухвалити судова палата МКС.

Порушення норм міжнародного гуманітарного та кримінального права Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду аналізував з 2015 року. За час збройної агресії Україна передала 12 інформаційних повідомлень про найтяжчі воєнні злочини та злочини проти людяності. Також Україна передала на розгляд кримінального суду в Гаазі дві заяви: стосовно подій на Майдані та у Криму й на Донбасі.