Данілов розповів, від чого залежатиме перехід до «плану Б» щодо Донбасу

Рішення щодо переходу України до «плану Б» в рамках «нормандського формату» буде залежати від подій, які розгортатимуться найближчим часом.

Як передає Укрінформ, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«7 грудня (2019 року – ред.) перед засіданням в Парижі відбулося закрите засідання РНБО, де було прийнято 5 варіантів, які будуть розгортатись в нашій країні залежно від тієї чи іншої ситуації. Ми сьогодні йдемо по першому варіанту, і коли люди, які не мають допуску, не знають що там прописано, що це за плани, починають їх коментувати, - це трохи дивно», - розповів Данілов.

Відповідаючи на запитання чи слід очікувати незабаром введення нового плану, секретар РНБО зазначив: «Це все буде залежати від тих обставин, що будуть найближчим часом відбуватися. Дуже багато подій відбувається. Ми ще раз можемо сказати, що суто військовим шляхом, на превеликий жаль, не можемо вирішити питання з Російською Федерацією. Йдеться не про ОРДЛО, а про РФ, яка у великому обсязі тримає там свої війська, свою зброю. Більше того, є великий кордон Російської Федерації, де вони у великому скупченні сьогодні знаходяться».

Очільник РНБО додав, що українська розвідка та розвідка міжнародних партнерів володіють усією необхідною інформацією про склад російських військ поблизу кордонів України.

Данілов також указав, що на політичні рішення керівництва України також впливатиме ситуація в інших сусідніх країнах. За його словами, найбільшу тривогу викликає ситуація в Білорусі, оскільки вона є військовим партнером Росії.

«У нас є велике занепокоєння, адже якщо військові (російські – ред.) зайдуть на територію Білорусі великою кількістю – для нас це буде виклик», - вважає секретар РНБО.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня 2019 року в Парижі відбувся саміт лідерів «нормандського формату» - України, Франції, Німеччини та Росії.

9 грудня 2020 року Президент Володимир Зеленський, виступаючи з нагоди річниці саміту заявив, що Україна готова до нового етапу розведення військ і розмінування нових ділянок, а також до чергового раунду взаємного звільнення утримуваних осіб.