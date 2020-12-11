Комітет рекомендує Раді відтермінувати закон про оборонні закупівлі

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує парламенту ухвалити за основу і в цілому законопроєкт №4485, який пропонує відтермінувати вступ у дію закону "Про оборонні закупівлі".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

"За результатами голосування члени Комітету одноголосно прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді включити законопроєкт до порядку денного четвертої сесії та за наслідками його розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому", - йдеться у повідомленні.

Так, законопроєкт пропонує відтермінувати вступ у дію закону "Про оборонні закупівлі" до 1 липня 2021 року.

"Під час засідання зазначалося, що законопроєкт підготовлено з метою якісної імплементації Закону України «Про оборонні закупівлі», вдосконалення правових механізмів та уніфікації правових норм, що регулюють питання оборонних закупівель як невід'ємної складової системи публічних закупівель, нагальною є потреба внесення змін до Закону в частині відтермінування вступу його в дію", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 16 липня ухвалила в цілому Закон "Про оборонні закупівлі".

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Він визначає загальні правові засади планування, порядок формування обсягів та особливостей здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони, інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони. Визначено також порядок здійснення державного і демократичного цивільного контролю у сфері оборонних закупівель.

Закон має набрати чинності 1 січня 2021 року.