Рада на посиленому карантині може змінити календарний план - депутатка

Заступник голови парламентської фракції "Слуга народу Галина Янченко не виключає, що Верховна Рада на період посиленого карантину з 8 до 24 січня може змінити календарний план, збільшивши час роботи депутатів у комітетах, натомість зменшивши кількість пленарних засідань.

Про це Янченко сказала у коментарі Укрінформу.

"Навесні, коли був повний локдаун, значно більш жорсткий, ніж той, який планується чи прогнозується на січень, Верховна Рада продовжувала працювати. Тому і зараз це не буде винятком. Може таке бути, що будуть внесені невеликі зміни в календарний план і буде трохи більше комітетської роботи, трошечки менше роботи в режимі пленарних засідань. Але в цілому, однозначно, депутати будуть на своїх місцях і будуть працювати", - зазначила депутат.

Янченко нагадала позицію Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова від початку введення карантинних обмежень, що парламент не має права йти на карантин, тому що повинен виконувати обов'язки і оперативно реагувати, в тому числі, на ті виклики, які пов'язані з коронавірусом і карантином.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 9 грудня встановив, що посилені карантинні заходи в Україні діятимуть з 8 до 24 січня.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів розповів, що поки немає остаточного варіанту, яким чином парламент працюватиме в період посиленого карантину, але висловив упевненість, що народні депутати будуть працювати.