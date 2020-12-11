Навіщо Кулеба поїхав до Молдови ще до того, як Санду офіційно стала президентом

Обрання Майї Санду – дуже важливе для України: вперше за багато років на нашому кордоні – хоч би десь - стало спокійніше, а не тривожніше

З перемогою Майї Санду на виборах у Молдові ця країна ніби стала для нас зрозумілішою та ближчою. Це насправді наш добрий сусід і потенційний союзник. Справа не лише в особі Майї Санду, але й в результатах голосування, й у тому, що було після нього. Зрештою, мова про історію регіону та народів, які його населяють з давніх давен. І саме тому ми можемо говорити про багато чого спільного в ситуаціях, які нині переживають обидві країни. Візит міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби ще до офіційної інавгурації новообраної президент Молдови промовисто це символізує.

Практично всі роки української незалежності ситуація на наших кордонах в кращому разі – залишалася стабільною, а так - лише погіршувалася. З Росією – сьомий рік триває війна, кінця їй не видно, Білорусь критично дестабілізована, Угорщина уперто намагається за наш рахунок позбутися своїх історичних комплексів… І тут – Молдова, обрання президентом представниці демократичного табору – ну, як промінець світла та обіцянка, що врешті решт, все буде добре.

Росія в Молдові ще сильна, але Європа - сильніша

Що показали вибори в Молдові, а надто – кілька тижнів, які минули після них. Переконлива перемога проєвропейського курсу – 57% у Санду, але відчутний вплив проросійського настрою – 43% у Додона. Це при тому, що жителі Придністров’я мали можливість теж проголосувати і кому переважно відійшли шли їхні голоси – зрозуміло.

Як це зараз стає модним у діючих президентів (тон задав сам президент США Дональд Трамп), Ігор Додон з поразкою не змирився, хоча й до акцій непокори він своїх прихильників не закликав. А от у парламенті його соціалісти в союзі з партією «Шор» спробували заздалегідь позбавити Санду частини повноважень, які в президента Молдови, згідно Конституції, й так доволі обмежені. І треба сказати, що в демократичних інститутів країни вистачило законних прав і рішучості, щоби ці спроби швидко присікти. Конституційний суд Молдови по-перше, заблокував цю «спробу парламентського перевороту», а по-друге, визнав Майю Санду обраною президентом Молдови.

Майя Санду

Можна сказати, що першу атаку пані Санду витримала і відбила. Але це не означає, що Росія відмовиться від спроб хитати її позиції в подальшому. Власне, візит глави українського дипломатичного відомства, це - практична підтримка Санду у цій непростій, хоч і прогнозованій, ситуації. В проєвропейській Молдові це особливо цінують. Для маленької Молдови підтримка і розуміння з боку двох сусідів (а більше просто немає. Авт) – Румунії та України має принципове значення. Програма перших закордонних офіційних візитів президента Санду це підкреслює: спочатку вона приїде в Київ, а другою столицею – буде Бухарест.

Ніщо так добре не єднає, як спільний ворог

Нас об’єднує з Молдовою далеко не лише географія. Український Донбас багато в чому тотожний молдовському Придністров’ю. Це такий самий печальний наслідок радянського тоталітаризму – примусова зміна національної структури населення, тотальна русифікація, створення, фінансування та організаційне забезпечення сепаратистських груп і безпосереднє керування ними з Москви. В Молдові таке пережили на 20 з лишком літ раніше і треба визнати, що Україна ці уроки вивчила не кращим чином. Але є принципова відмінність – відсутність у Молдови спільного кордону з Російською федерацією. Саме тому гарячу фазу конфлікту на Дністрі в першій половині 90-х вдалося доволі швидко вгамувати. Україні такого щастя не випало.

Разом з тим, у Молдові на відміну від нинішньої України (Крим – то окрема історія), на території Придністров’я, російські військові досі розквартировані офіційно. Начебто, вони охороняють склади боєприпасів, що залишилися ще від 14-ї радянської армії, яка стояла в Придністров’ї. Але що ж їх охороняти, коли старі боєприпаси треба давно знешкодити на місці. Росія з цим неприховано тягне час і тому миру на Дністрі немає досі. І також для Кремля важливо зберегти за собою цю військову базу, як один з інгредієнтів неспокійної ситуації на всьому південному заході України. Російське угрупування (нехай там зараз 1000 «штиків», але для сучасної війни це не мало – Авт.) нависає над Одесою. Порахуйте, скільки разів за роки війни нам доводилося про це згадувати?

Майя Санду уже заявила, що вона добиватиметься виводу російських військ з Придністров’я і заміни їх на громадянську місію ОБСЄ. Росія уже прогнозовано висловила своє невдоволення з цього приводу. Тож Україна стає для Молдови найближчим союзником. І це теж засвідчив візит Дмитра Кулеби.

Нарешті, те, що зараз відбувається в цьому куточку Європи, дає надію покінчити х невизначеністю. Південний захід континенту остаточно згуртовується в геополітичному виборі. Це дуже важливо. Щоправда, мов скалка в здоровому тілі ще залишається «радянське Придністоров’я» і Росія битиметься за нього затято. Але про спільну боротьбу за його звільнення ми вже тут говорили.

Дмитро Пересіченко, Київ