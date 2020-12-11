Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів 11 країн

Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у нових послів Узбекистану, Норвегії, Єгипту, Австралії, Таджикистану, Пакистану, Ємену, Філіппін, Йорданії, Таїланду та Монголії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Сьогодні тут присутні посли з чотирьох континентів, і це чергове свідчення того, що Україна прагне розвивати співпрацю з усіма державами світу», – сказав Президент, вітаючи дипломатів з початком місії в Україні.

Зеленський висловив сподівання на активізацію взаємодії з цими державами на всіх рівнях заради добробуту громадян.

«Перебуваючи на шляху масштабних реформ, Україна щиро зацікавлена у діалозі та розвитку партнерства з кожною з ваших прекрасних країн», – сказав Глава держави.

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Він висловив переконання, що завдяки зусиллям новопризначених глав дипломатичних місій відкриватиметься нова сторінка у конструктивних відносинах України з її міжнародними партнерами.

Під час церемонії Президент прийняв вірчі грамоти у посла Республіки Узбекистан Алішера Курманова, посла Королівства Норвегія Еріка Сведала, посла Арабської Республіки Єгипет Аймана Ахмеда Мокхтара Ельгаммаля, посла Австралії Брюса Едвардса, посла Республіки Таджикистан Назрізоди Давлаталі Хайдара, посла Ісламської Республіки Пакистан Ноеля Ізраеля Хохара, посла Єменської Республіки Мірфат Фадл Хасан Ях’ї Муджалі, посла Республіки Філіппіни Леї Бейсінанг-Руїз, посла Йорданського Хашимітського Королівства Ісмаїла Ісси Ар-Ріфаї, посла Королівства Таїланд Четтапхана Максампхана та посла Республіки Монголія Бархаса Доржа.

Фото: president.gov.ua