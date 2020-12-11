У політичній підгрупі ТКГ ще не обговорювали питання амністії - депутат

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Костін сказав під час дискусії в Українському кризовому медіацентрі щодо прогресу у виконанні домовленостей для досягнення миру на Донбасі.

"Моя особиста позиція наразі, я скажу так, що в політичній підгрупі ми ще не підійшли до обговорення цього питання. Але моя особиста позиція полягає, що особи, які винні у вбивствах, катуваннях, так скажемо, злочинах проти суспільства в широкому сенсі, проти людяності, вони не можуть підпадати під амністію", - сказав Андрій Костін.

Він зазначив, що питання амністії - це питання суспільної згоди.

"Тобто суспільство має погодитися, більшість українського суспільства, на ту чи іншу модель. Тому що питання амністії - це питання, в принципі, якогось прощення. Тобто те, що суспільство готове пробачити, те може бути амністовано, а те, що суспільство не готове пробачити, - не може бути амністовано", - зауважив Костін.

Політик додав, що питання деталей буде обговорюватися.

"Ми розуміємо, що саме парламент буде приймати відповідне рішення, за які правопорушення може бути застосована амністія, а за які ні", - сказав Андрій Костін.

На думку депутата, питання амністії дуже невдало виписані в комплексі Мінських домовленостей, оскільки не передбачає критеріїв. Це, за словами Андрія Костіна, дає можливість Російській Федерації наполягати на повній всеосяжній амністії.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України готує пакет законопроєктів щодо перехідного періоду після гарячої фази конфлікту на Донбасі, в якому буде дано визначення понять колаборантів, про порядок амністії і багато інших важливих положень.