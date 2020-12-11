Представника Денісової на Донбасі звільнили

Про це вона написала у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Службова перевірка щодо інциденту, який стався 5 грудня 2020 року між представником з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павлом Лисянським та працівником готельного комплексу «Монарх», розташованого у місті Святогірськ – проведена. Відсьогодні його звільнено з посади», - зазначила вона.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ввечері 5 грудня в ресторані комплексу «Монарх» представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський побив охоронця.

7 грудня Денісова повідомила, що Лисянського відсторонено від посади після інциденту у Святогорську і що вона прийняла рішення про проведення службової перевірки.

Поліція зі свого боку відкрила кримінальне провадження після інциденту у кафе Святогорська, коли там один із відвідувачів завдав тілесні ушкодження охоронцю закладу.