Продовження ЄС санкцій проти Росії є сигналом підтримки України у «Норманді» і «Мінську» - МЗС

Міністерство закордонних справ України привітало політичне рішення Європейської Ради продовжити термін дії економічних та секторальних санкцій щодо РФ на наступні 6 місяців.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у коментарі зовнішньополітичного відомства.

«Розглядаємо це рішення як черговий потужний сигнал підтримки ЄС зусиль українського керівництва у рамках «нормандського формату» та Тристоронньої контактної групи з метою відновлення територіальної цілісності й суверенітету України», - зазначили у МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві акцентували, що в умовах очевидної відсутності намірів російської сторони йти шляхом повного виконання усіх Мінських домовленостей консолідований політичний тиск на РФ з боку ЄС у вигляді обмежувальних заходів (санкцій) є принципово важливим.

У разі продовження російської агресії проти України, санкції мають бути посилені, зауважили в МЗС.

Як повідомлялося, економічні та секторальні санкції щодо Російської Федерації були вперше запроваджені Європейським Союзом у 2014 році на підставі Рішення Ради ЄС 2014/512/CFSP (від 31 липня 2014 року) й застосовуються стосовно окремих галузей економіки Російської Федерації, зокрема: фінансова сфера - обмеження операцій та контрактів з низкою банків; експорт до Росії військової техніки, технологій та товарів подвійного призначення; обмеження ЄС на експорт обладнання та технологій в РФ в енергетичній сфері стосуються продукції та технологій, призначених для розвідки глибоководних природних ресурсів та видобутку нафти, розвідки арктичних запасів нафти і проєктів видобутку сланцевої нафти.

Санкції передбачають такі основні заборони:

- обмеження доступу до первинних і вторинних ринків капіталу ЄС для провідних російських компаній з мажоритарною часткою державної власності в уставному капіталі та їхніх дочірніх компаній з контрольним пакетом акцій, створених поза межами ЄС.

- накладення експортної та імпортної заборони на торгівлю зброєю.

- запровадження заборони на експорт товарів подвійного призначення для використання у воєнних цілях або для кінцевих споживачів товарів воєнного призначення у РФ.

- обмеження доступу РФ до окремих чутливих технологій та послуг, що можуть використовуватися для розвідки нафти.