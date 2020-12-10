ЦВК проведе оцінку корупційних ризиків

Під час засідання Центральної виборчої комісії у четвер прийнято рішення провести оцінку корупційних ризиків у цьому відомстві.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ЦВК.

"При цьому запропоновано представникам громадськості та експертам, які володіють знаннями у сфері запобігання корупції та мають відповідний досвід роботи, подати до Комісії до 21 грудня 2020 року пропозиції щодо кандидатур, які можуть бути включені до складу комісії з оцінки корупційних ризиків", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, затверджено Порядок подання Центральній виборчій комісії відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб.

Зазначається, що цей Порядок визначає процедуру подання Комісії вказаних відомостей з метою здійснення періодичного оновлення бази даних Державного реєстру виборців.