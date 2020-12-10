ЦВК назвала головні особливості місцевих виборів-2020

Місцеві вибори, які відбулися 25 жовтня, стали одними з найскладніших в історії України через нове виборче законодавство, реформу адміністративно-територіального устрою та пандемію COVID-19.

Про це розповів заступник голови Центральної виборчої комісії Віталій Плукар під час V Форуму місцевого самоврядування “Ефективне місцеве самоврядування як запорука демократичної та правової держави”, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу ЦВК.

Плукар, зокрема, позитивно оцінив результати проведення місцевих виборів 25 жовтня, однак зауважив, що ці вибори стали одними із найскладніших в історії України “у зв’язку із умовами, які склалися під час їх організації”.

Також він звернув увагу на проблематику, яка виникала в процесі реалізації виборчого законодавства та ускладнювала виборчий процес. За його словами, вона обумовлювалася прогалинами, колізіями, недосконалостями і нечіткостями у розумінні тих чи інших правових норм Виборчого кодексу.

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Серед основних викликів заступник голови ЦВК виокремив, насамперед, нове виборче законодавство, одночасне проведення реформи адміністративно-територіального устрою, а також вплив пандемії COVID-19.

Плукар наголосив, що проблемні питання потребують широкої дискусії щодо шляхів їх вирішення та відповідно чіткішого й якіснішого правового врегулювання на законодавчому рівні. Тому, на його думку, пріоритетним завданням після закінчення виборчого процесу місцевих виборів 2020 року є належне доопрацювання виборчих процедур, усунення прогалин та удосконалення норм Виборчого кодексу.

“Окрім того, варто приділити окрему увагу розвитку інфраструктури, яка спрямована на підвищення правової культури, правової свідомості та професіоналізації учасників виборчого процесу”, – зазначив заступник голови ЦВК.

Як повідомлялося, чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.