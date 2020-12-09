Уряд не дав повернутися куму Януковича у крісло керівника Південної залізниці - Криклій

Уряд проголосував проти повернення на посаду керівника Південної залізниці кума експрезидента Віктора Януковича Олександра Філатова, рішення про поновлення якого на посаді винесено судом.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці написав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Міністр повідомив, що уряд, оскаржуючи поновлення Філатова на посаді, дійшов до Верховного Суду, але касаційну скаргу Кабміну залишили без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій без змін.

«Відомий «господарник» Олександр Філатов за сумісництвом кум Януковича у 2014 році був звільнений Кабінетом Міністрів з посади начальника Південної залізниці. Про його подвиги та здобутки можна багато почитати у ЗМІ, але ці «дрібниці» не стали на заваді судам прийняти рішення про відновлення його на посаді. На виконання судового рішення уряд мав сьогодні прийняти розпорядження «Про поновлення Філатова О.В. на посаді начальника «Південної залізниці». Але уряд очікувано проголосував проти цього рішення», - написав Криклій.

Філатов був призначений начальником Південної залізниці в листопаді 2012 року, а звільнений – у травні 2014-го з формулюванням «за невиконання умов контракту».

За даними ЗМІ, експрезидент України Віктор Янукович є хрещеним батьком сина Олександра Філатова. Повідомляється, що екскерівник Південної залізниці причетний до багатомільйонних зловживань під час будівництва, оскільки роботи виконували не профільні підрозділи залізниці, а сторонні організації. Також зазначається, що Філатов, очоливши держпідприємство вже через пів року "за державний рахунок забезпечив квартирою площею 170 кв. метрів у Харкові себе, а також деяких наближених до нього осіб".