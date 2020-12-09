Франція позитивно оцінює прогрес Нормандського формату

Упродовж року після проведення 9 грудня 2019 року Паризького саміту у Нормандському форматі сторони досягли суттєвих результатів в імплементації його рішень.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявило 9 грудня Міністерство Європи і закордонних справ Франції.

«За рік після саміту досягнуто суттєвого прогресу», - вважають у французькому МЗС.

Відзначається, що вперше після 2015 року припинення вогню у східній Україні загалом дотримується, що дозволило скоротити кількість жертв.

Окрім цього, відбулося декілька обмінів полоненими.

Однак, заявив офіційний Париж, все ще не виконані декілька заходів.

«Ми закликаємо усі сторони належно виконати свої зобов'язання та продовжити конструктивні обговорення у рамках прийнятого на саміті порядку денного», - йдеться у заяві.

Як відзначається, Франція спільно з Німеччиною продовжують зусилля у Нормандському форматі задля відновлення повного суверенітету України на Донбасі та утвердження сталого миру у східній Україні.

9 грудня 2019 року у Парижі пройшов саміт у Нормандському форматі за участі лідерів України, Франції, Німеччини та Росії.