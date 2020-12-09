Франція позитивно оцінює прогрес Нормандського формату

Франція позитивно оцінює прогрес Нормандського формату

Укрінформ
Упродовж року після проведення 9 грудня 2019 року Паризького саміту у Нормандському форматі сторони досягли суттєвих результатів в імплементації його рішень.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявило 9 грудня Міністерство Європи і закордонних справ Франції.

«За рік після саміту досягнуто суттєвого прогресу», - вважають у французькому МЗС.

Відзначається, що вперше після 2015 року припинення вогню у східній Україні загалом дотримується, що дозволило скоротити кількість жертв.

Окрім цього, відбулося декілька обмінів полоненими.

Однак, заявив офіційний Париж, все ще не виконані декілька заходів.

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«Ми закликаємо усі сторони належно виконати свої зобов'язання та продовжити конструктивні обговорення у рамках прийнятого на саміті порядку денного», - йдеться у заяві.

Як відзначається, Франція спільно з Німеччиною продовжують зусилля у Нормандському форматі задля відновлення повного суверенітету України на Донбасі та утвердження сталого миру у східній Україні.

9 грудня 2019 року у Парижі пройшов саміт у Нормандському форматі за участі лідерів України, Франції, Німеччини та Росії.

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