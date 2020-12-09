«Нормандські переговори» зараз є єдиним робочим майданчиком щодо Донбасу - депутатка Шуляк

Переговори у рамках "нормандського формату" зараз є єдиним робочим майданчиком, який допоміг порушити надважливі теми щодо врегулювання ситуації на Донбасі, зокрема черговості встановлення контролю над кордоном, вирішення безпекових питань і проведення виборів.

Про це член фракції “Слуга народу”, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк заявила у коментарі Укрінформу.

“На сьогодні “нормандський формат” — це, по правді, єдиний робочий майданчик, який допоміг зрушити в перемовинах надважливі теми, які раніше просто або замовчувалися, або не виходили на той рівень обговорень, який є зараз”, - підкреслила вона.

Як сказала Шуляк, "мало хто очікував", що з приходом Володимира Зеленського до влади буде досить швидко буде розблокований “нормандський формат”, який з 2016 року, за її словами, фактично був заморожений.

“В українському суспільстві ми вже так звикли, що є виключно Мінські домовленості, і нам постійно говорили, що альтернативи їм немає. Саме на “нормандській зустрічі” (у Парижі 9 грудня 2019 року) перед лідерами країн наших європейських партнерів - перед Німеччиною, перед Францією, перед президентом країни-агресора Володимиром Путіним - наш Президент поставив перший раз під сумнів виконання Мінських угод. Уся справа в тому, що виконання Мінських угод, як вони прописані, для нашої країни означає капітуляцію”, - підкреслила Шуляк.

Вона зауважила, що вже рік Зеленський доводить те, що спочатку має бути встановлений український прапор на українських кордонах, і лише після того - вибори на окупованих територіях, які мають бути звільнені від російських збройних формувань, від усієї військової техніки.

“Спочатку безпекові умови, спочатку наші кордони, а потім уже виконання умов стосовно виборів”, - наголосила парламентарій.

Водночас Шуляк підкреслила, що є три основні аспекти, яких вдалося досягти після зустрічі “нормандської четвірки” у Парижі, а саме - гуманітарний, коли ряд українців вдалося звільнити із заручників і повернути додому, соціальний — відновлення мосту у Станиці Луганській і будівництво КПВВ, а також — безпековий.

“Такого довготривалого режиму тиші, коли не стріляють, за сьомий рік війни не було ніколи”, - сказала Шуляк.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня 2019 року у Парижі відбувся саміт лідерів країн “нормандського формату” - України, Франції, Німеччини та Росії.

Речниця Президента Юлія Мендель у коментарі Укрінформу заявила, що за рік після проведення саміту Україна виконала всі передбачені зустріччю умови, зокрема було повернуло близько 200 осіб, які незаконно утримувалися на території ОРДЛО, в Росії і тимчасово окупованому Криму.