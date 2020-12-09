Заперечення Росією Голодомору як геноциду співмірне вчиненню цього злочину – МЗС

Заперечення Росією Голодомору 1932-1933 років як акту геноциду українського народу співмірне вчиненню цього злочину.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у коментарі МЗС України до Міжнародного дня пам’яті жертв злочину геноциду.

У зовнішньополітичному відомстві заявили, що вшанування людської гідності жертв геноциду і запобігання цьому злочину, серед іншого, вимагає встановлення правди та відновлення історичної справедливості.

Українські дипломати зауважили, що, попри встановлені факти, неспростовні дані свідків, шокуючі документи й архівні матеріали, Російська Федерація продовжує заперечувати Голодомор 1932-1933 років як акт геноциду українського народу радянським режимом. Це стосується і депортації кримськотатарського народу 1944 року.

У МЗС нагадали, що Росія у 2015 році включила статтю основоположника дослідження злочину геноциду Рафаеля Лемкіна "Радянський геноцид в Україні" до так званого переліку екстремістських матеріалів.

"Такі дії російської сторони є показовими, адже співмірним вчиненню злочину може бути лише його заперечення чи виправдання", - наголосили у зовнішньополітичному відомстві.

На переконання дипломатів, "те, що Україна продовжує потерпати від зовнішньої агресії та насильства, які були розв’язані Росією у 2014 році у поєднанні зі спробою анексії Криму, слугує підтвердженням, що відсутність визнання й засудження злочинів минулого, як і утвердження поваги до прав і свобод людини та громадянина, відкриває шлях до вчинення кричущих порушень універсальних норм і правил, в тому числі злочинів проти людяності".

Як відомо, 9 грудня у світі відзначається Міжнародний день пам’яті жертв злочину геноциду, вшанування їхньої гідності та попередження цього злочину. Ця дата була обрана у зв’язку з тим, що 9 грудня 1948 року була ухвалена Конвенція про попередження злочину геноциду і покарання за нього. Мета дня – підвищення обізнаності світової громадськості про конвенцію, а також вшанування пам’яті жертв геноциду і недопущення подібних злочинів у майбутньому.

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7 грудня 2016 року Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до демократичних держав про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.