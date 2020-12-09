НСЖУ закликає Разумкова розблокувати нові призначення до Нацради

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко у Фейсбуці.

"Національна спілка журналістів України звернулась до Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова із закликом розблокувати процедуру призначення парламентом нових членів Національної ради з питань телебачення та радіомовлення за своєю конституційною квотою. Конкурс до Нацради, який оголосила Верховна Рада, уже понад рік як заблокований, адже Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики з кінця 2019 року не затверджує перелік висунутих претендентів", - написав Томіленко.

У НСЖУ також зазначають, що карантинні обмеження не поширюються на конкурс із відбору кандидатів у члени Нацради, бо вони не є держслужбовцями.

Серед претендентів на призначення до Нацради за парламентською квотою – Ольга Червакова, Лаврентій Малазонія, Ольга Куліш, Ольга Герасим’юк, Олександр Бурмагін, Ігор Паславський та інші.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада у жовтні 2019 року ухвалила закон “Про внесення змін до Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" щодо вдосконалення процедури звільнення та призначення членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення”.

Закон, зокрема, визначає, що профільний комітет (нині - Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики) зобов'язується за 90 днів припинення повноважень членів Нацради оприлюднити у ЗМІ та направити фракціям і групам парламенту оголошення про відбір кандидатур на відповідні вакантні посади. Попередня редакція закону містила норму, за якою конкурс оголошувався протягом трьох днів із дня припинення повноважень членів регулятора.

До складу Національної ради входять 8 осіб. Чотирьох членів Національної ради призначає Верховна Рада, ще чотирьох - Президент України. Переобратися на повторний строк одна і та ж особа може лише один раз.

Нині термін повноважень трьох членів Національної ради, призначених парламентом - Ольги Герасим’юк, Олега Черниша та Олександра Ільяшенка, - уже закінчився. Але члени Нацради працюють, доки парламент не ухвалить відповідного рішення.