НАЗК: 119 партій досі не подали жодного звіту за рік

З 361 політичної партії, зареєстрованої в Україні, 119 досі не подали жодного звіту за 2020 рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Національного агентства з питань запобігання корупції у Фейсбуці.

"Тільки 242 подали звіти за цей рік. Загалом за даними Міністерства юстиції в Україні зареєстровано 361 політичну партію, 12 з яких створено цього року", - йдеться в повідомленні.

Станом на 1 грудня 2020 року до НАЗК надійшло 511 звітів політичних партій за 2020 рік: за І квартал — 242 звіти; за ІІ квартал — 187 звітів; за ІІІ квартал — 82 звіти.

У НАЗК уточнили, що кінцева дата подання звіту в цьому році навіть за І квартал досі не настала.

"У березні Верховна Рада ухвалила Закон України № 540–IV. У ньому зазначено, що політичні партії мають подати звіти за 2020 рік не пізніше як на 40 день після закінчення заходів для запобігання поширенню COVID-19. Таким чином, на сьогодні останнім днем для подання звітів за всі квартали в році є 9 лютого 2021 року", - нагадали в Нацагентстві.

Наразі НАЗК уже перевірило 406 звітів політичних партій, поданих за цей рік, що становить майже 80% від загальної кількості поданих звітів.

У 2019 році свої звіти подали 275 партій. Таким чином, 72 партії так і не прозвітували про свою діяльність навіть за 2019 рік.

Як повідомляв Укрінформ, на сьогодні в тестовому режимі функціонує Реєстр звітів політичних партій POLITDATA.