Україна хоче отримати статус спостерігача в Організації ісламського співробітництва – МЗС

Українські дипломати під час консультацій з МЗС Туніської Республіки порушили питання отримання нашою державою статусу спостерігача в Організації ісламського співробітництва.

Як передає Укрінформ, з посиланням на пресслужбу МЗС, консультацій проводилися на рівні керівників структурних підрозділів.

Зазначається, що сторони обговорили практичні кроки для активізації розвитку українсько-туніського співробітництва в політичній, торговельній, інвестиційній та освітянській сферах.

«Делегація України висловила сподівання на підтримку Тунісом українських ініціатив в ООН. Окремою темою консультацій стало отримання нашою державою статусу спостерігача в Організації ісламського співробітництва», - йдеться у повідомленні.

Україна також запросила Туніс до участі в установчому саміті Кримської платформи.

Туніська сторона підтвердила налаштованість на подальшу розбудову двостороннього співробітництва з Україною і висловила зацікавленість у довгостроковій співпраці у сфері забезпечення продовольчої безпеки і підписанні найближчим часом угоди про преференційну торгівлю між обома країнами, проєкт якої нині опрацьовується на експертному рівні.

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Представники України та Тунісу також обговорили підготовку до проведення Четвертого засідання Міжурядової українсько-туніської комісії з питань торговельно-економічного та технічного співробітництва. Сторони домовилися про проведення у першому кварталі 2021 року консультацій у форматі відеоконференції на рівні секретаріатів національних частин згаданої комісії.

Як поінформували в МЗС, останній раунд політичних консультацій між МЗС України та Туніської Республіки пройшов у жовтні 2018 року у місті Туніс.

Загальний обсяг торгівлі товарами і послугами між Україною та Тунісом за січень-вересень 2020 року склав 307,6 млн дол. США. Український експорт становив 298,4 млн дол. США, а імпорт з Тунісу - 9,2 млн дол. США.