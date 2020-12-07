Президент призначив Хайнацького суддею Печерського райсуду столиці
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Євгена Хайнацького суддею Печерського районного суду міста Києва.
Як передає Укрінформ, відповідний указ № 553/2020 оприлюднено на сайті глави держави.
«Відповідно до частини п'ятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 128 Конституції України постановляю: Призначити Хайнацького Євгена Сергійовича на посаду судді Печерського районного суду Міста Києва», - ідеться в повідомленні.
Як повідомлялося, Вища рада правосуддя 12 листопада 2020 року вирішила внести подання Президенту України про призначення Євгена Хайнацького на посаду судді Печерського районного суду міста Києва.