Президент призначив Хайнацького суддею Печерського райсуду столиці

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Євгена Хайнацького суддею Печерського районного суду міста Києва.

Як передає Укрінформ, відповідний указ № 553/2020 оприлюднено на сайті глави держави.

«Відповідно до частини п'ятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 128 Конституції України постановляю: Призначити Хайнацького Євгена Сергійовича на посаду судді Печерського районного суду Міста Києва», - ідеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, Вища рада правосуддя 12 листопада 2020 року вирішила внести подання Президенту України про призначення Євгена Хайнацького на посаду судді Печерського районного суду міста Києва.