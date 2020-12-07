Врегулювання на Донбасі: аналітики дали поради Президенту, уряду й Раді

Школа політичної аналітики Києво-Могилянської академії та Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва представили аналітичну записку, в якій дали поради Верховній Раді, уряду та Президенту щодо врегулювання ситуації на сході України.

Аналітичну записку «Виконання домовленостей Паризького саміту: очікування і реакція українців» представили на пресконференції в Укрінформі організатори заходу.

«Період 2021–2022 рр. може бути «вікном можливостей» для України, щоб підготувати і запровадити продуману, прийнятну для більшості громадян політику деокупації та реінтеграції ОРДЛО. З цією метою ми пропонуємо розглянути можливість втілення таких рішень», - йдеться в аналітичній записці, яку озвучив науковий директор Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва, професор політології НаУКМА Олексій Гарань.

Зокрема, Президенту України пропонується ініціювати створення миротворчої місії ООН на Донбасі, утриматися від політичних рішень, які розколюють суспільство, та радитись з громадянським суспільством при призначенні членів Тристоронньої контактної групи.

«Президенту пропонується ініціювати розробку проєкту резолюції Ради безпеки ООН та проєкту указу з вимогами України до запровадження міжнародної миротворчої місії ООН на Донбасі; утриматися від оголошення чи ухвалення політичних рішень, які призводять до поглиблення поділу в українському суспільстві; проводити кадрову політику щодо членів Тристоронньої контактної групи, яка враховуватиме репутацію кандидатів, які можуть бути до неї призначені, консультуючись з профільними громадськими організаціями перед призначенням», - озвучив Гарань.

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Тим часом Верховній Раді та уряду пропонується оновити законодавство щодо державної політики на окупованих територіях та посилити інформполітику щодо реінтеграції.

«Верховній Раді та уряду оновити редакцію закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях»; прийняти зміни до законодавства, які врегулюють питання перехідного правосуддя у разі відновлення контролю над ОРДЛО; Міністерству культури та інформаційної політики - розробити та втілювати інформаційну кампанію із висвітлення позиції держави щодо реінтеграції», - сказав Гарань.

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Згідно з аналітичною запискою, зокрема, в рамках інформаційної кампанії пропонується поширювати інформацію щодо діяльності державних органів, роз’яснювати необхідність перехідного правосуддя (зокрема амністії), пояснювати потребу підтримувати ВПО з тимчасово окупованих територій, проводити активну комунікаційну та адвокаційну кампанію щодо комплексу таких заходів з реінтеграції, яка сприяла б зменшенню політичних спекуляцій й популізму щодо них.

На заході було оприлюднено результати спільного дослідження Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Школи політичної аналітики Національного університету «Києво-Могилянська академія» «Війна і мир на Донбасі: як змінилися настрої українців за рік після Паризького саміту Нормандської четвірки». Дослідження підсумовує результати опитувань громадської думки з вересня 2019 року по листопад 2020 року.