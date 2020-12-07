Кулеба планує обговорити із Санду ситуацію щодо Придністров'я

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба планує під час візиту до Молдови обговорити з обраним президентом країни Маєю Санду її заяву щодо необхідності виведення російських військових з Придністров'я.

Як передає Укрінформ, про це дипломат заявив в інтерв'ю РБК-Україна у відповідь на запитання стосовно готовності України до анонсованих Санду певних змін статусу кво в Придністров'ї.

«Я невдовзі планую відвідати Молдову, і ми будемо говорити про всі ці речі, тому що це питання не лише безпеки і територіальної цілісності Молдови, а й питання безпеки України. І я виходжу з того, що події в Молдові та довкола неї завжди нерозривно пов’язані з питаннями національної безпеки України», - сказав Кулеба.

Він додав, що планує поговорити і про врегулювання низки спірних питань у двосторонніх відносинах, і про стратегію врегулювання придністровського конфлікту, і про нові амбітні спільні проєкти.

Очільник МЗС також зауважив,що президент Молдови «широкими мазками озвучила своє бачення» стосовно так званих російських «миротворців» у Придністров'ї, але залишається відкритим питання, якою ще буде позиція уряду, парламенту, чи будуть у Молдові дострокові вибори парламенту тощо.

«Я за спокійний, виважений підхід: поїдемо, послухаємо, поговоримо, розкажемо наше бачення, побачимо, який баланс сил складеться в Молдові, і вже після цього будемо вирішувати, робити якісь конкретні кроки», - зазначив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, обраний президент Республіки Молдова Мая Санду заявила, що з Придністров'я потрібно вивести російських військових.

Як відомо, Придністров'я, де російськомовне населення становить більшість, проголосило незалежність від Молдови у 1990 році. Росія військово та економічно підтримує сепаратистський режим у регіоні, а присутність своїх військ називає «миротворчою операцією». Водночас міжнародне співтовариство визнає Придністров'я частиною Молдови.

На території невизнаного Придністров'я дислоковані частини 14-ї російської армії. Водночас на Стамбульському саміті ОБСЄ 1999 року РФ зобов'язалася вивести до кінця 2002 року з території Придністров'я (Республіка Молдова) свою групу військ і боєприпаси (на складах в селі Колбасна Рибницького району зберігається понад 20 тисяч тонн боєприпасів), що, втім, так і не було зроблено.

В травні 2017 року Конституційний суд Молдови ухвалив, що перебування російських збройних сил на території Придністров'я суперечить нейтралітету держави.

За результатами виборів у листопаді 2020 року президентом Молдови стала Мая Санду, перемігши чинного президента Ігоря Додона, що мав проросійський імідж.