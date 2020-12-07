Шефір розповів, чим займається в ОП і хто йому допомагає

Перший помічник Президента Сергій Шефір запевняє, що у його компетенцію входить виконання поставлених главою держави завдань, а серед своїх помічників має лише секретаря-референта.

Про це він розповів виданню «Новое время», повідомляє Укрінформ.

«У мою компетенцію входять завдання, які переді мною ставить Президент. Один з напрямів моєї роботи — вивчити ситуацію, зрозуміти проблему, якщо вона є, проаналізувати різні точки зору, експертні оцінки та запропонувати можливі рішення», - пояснив Шефір.

Він додав, що цю роботу виконує, користуючись допомогою лише секретаря-референта.

У матеріалі «НВ» також зазначається, що працює Шефір безкоштовно, як волонтер.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 21 травня 2019 року призначив Сергія Шефіра своїм першим помічником.

Сергій Нахманович Шефір (25 травня 1964, Кривий Ріг) працював сценаристом і продюсером, директором «Студії Квартал-95».

Фото: Макс Требухов/LB