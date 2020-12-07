Шефір розповів, чим займається в ОП і хто йому допомагає

Шефір розповів, чим займається в ОП і хто йому допомагає

Укрінформ
Перший помічник Президента Сергій Шефір запевняє, що у його компетенцію входить виконання поставлених главою держави завдань, а серед своїх помічників має лише секретаря-референта.

Про це він розповів виданню «Новое время», повідомляє Укрінформ.

«У мою компетенцію входять завдання, які переді мною ставить Президент. Один з напрямів моєї роботи — вивчити ситуацію, зрозуміти проблему, якщо вона є, проаналізувати різні точки зору, експертні оцінки та запропонувати можливі рішення», - пояснив Шефір.

Він додав, що цю роботу виконує, користуючись допомогою лише секретаря-референта.

У матеріалі «НВ» також зазначається, що працює Шефір безкоштовно, як волонтер.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 21 травня 2019 року призначив Сергія Шефіра своїм першим помічником.

Сергій Нахманович Шефір (25 травня 1964, Кривий Ріг) працював сценаристом і продюсером, директором «Студії Квартал-95».

Фото: Макс Требухов/LB

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