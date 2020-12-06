Будь-які законодавчі ініціативи з повернення миру мають узгодити з Україною – Разумков

Будь-які законодавчі напрацювання щодо повернення миру повинні бути узгоджені з тими завданнями і позиціями, які відстоює українська сторона в рамках мирних перемовин.

Про це заявив Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков під час заходів з нагоди Дня Збройних сил України на території Міністерства оборони України, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Апарату Верховної Ради.

"Нам потрібні не просто прийняті закони, а мир, повернення територій та збереження життя наших людей", - сказав Разумков.

За його словами, кожен на своєму місці, кожен на своїй посаді та на своєму бойовому чергуванні повинен робити все, щоб наступні аркуші у книзі пам’яті були порожніми. "Зі свого боку я робитиму все залежне для цього", - запевнив Разумков.

Голова парламенту наголосив на тому, що сьогоднішнє свято - це день тих, хто не просто боронить кордони нашої держави і несе службу, а, часто ризикуючи своїм життям, захищає наше мирне життя в Україні - в Києві, Одесі, Харкові чи то Львові.

Керівники Верховної Ради поклали квіти до «Стели зі дзвоном пам’яті» та вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

В урочистій церемонії також узяли участь заступник міністра оборони Ігор Старобінський та керівники фракцій і комітетів. Учасники заходу вшанували тих, хто віддав життя, боронячи Україну, біля меморіального комплексу «Зала пам'яті».

Як повідомляв Укрінформ, 6 грудня українці відзначають професійне свято захисників – День Збройних сил України.