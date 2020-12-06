У сучасному світі оборона країни не може бути суто військовим завданням – ОП

У сучасному світі оборона країни не може бути суто військовим завданням, це також і дипломатичне забезпечення, і політична взаємодія.

Про це йдеться у Телеграм-каналі Офісу Президента України, повідомляє Укрінформ.

«Ми усвідомлюємо, що в сучасному світі оборона країни не може бути суто військовим завданням. Це також і дипломатичне забезпечення, і політична взаємодія. Саме тому влада України послідовно розширює можливості держави на міжнародній арені. Так, завдячуючи плідній співпраці зі Сполученими Штатами Америки, відчуваємо сьогодні набагато вищий рівень упевненості у своїх можливостях захищатися. Досягнуті параметри стратегічного партнерства з Туреччиною та налагоджена співпраця у військово-промисловій сфері гарантують забезпечення нашої армії низкою надсучасних та ефективних систем для оборони країни. Стратегічні відносини з Великою Британією дають змогу забезпечити модернізацію українських Військово-Морських сил. Незмінно близькі взаємини з Литвою та Польщею, Німеччиною та Францією і з іншими країнами-партнерами покроково наближають нас до загальноєвропейської системи безпеки. Це наш ключовий вибір. Бо ми точно розуміємо сучасні виклики», - зазначили в ОПУ.

Там підкреслили, що політична двостороння співпраця з провідними державами, а також змістовна взаємодія зі структурами НАТО та Європейського Союзу, що поглиблюються з кожним роком, це саме та допомога, яку політичний клас України може та зобов'язаний надавати Збройним силам.

«Вже сьомий рік українські воїни стримують агресію проти нашої держави. Роблять це віддано, хоробро й маючи безумовну моральну перевагу: наші чоловіки та жінки у лавах Збройних сил захищають свободу та вільне майбутнє українського народу. Ми завжди будемо вдячні їм за службу. Загальновизнаний факт, що армія України стала однією з найсильніших у Європі. Наші воїни навчають військових держав-партнерів тому, що таке сучасна війна і як успішно протидіяти ворогу, яким би технічно забезпеченим він не був», - додали в Офісі глави держави.

Також важливо й те, зазначається в публікації, що Збройні сили України з кожним роком перебирають дедалі більше закордонного професійного досвіду.

Як повідомляв Укрінформ, 6 грудня українці відзначають професійне свято захисників – День Збройних сил України.