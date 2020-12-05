Відносини з західними партнерами для України дуже важливі - ОП

Для України стратегічні відносини з західними партнерами вкрай важливі, а деякі заяви заступника глави Офісу Президента Олега Татарова викликані тиском на нього останнім часом.

Про це в коментарі Укрінформу сказав радник глави ОП Михайло Подоляк з приводу вчорашньої заяви Татарова про намір «просувати політику зменшення впливу зовнішнього управління в Україні».

«У нас відмінні стратегічні відносини з нашими західними партнерами, які дозволяють країні впевнено себе почувати у конкурентному глобальному світі. Для нас ці відносини вкрай важливі, що неодноразово публічно наголошував Президент Володимир Зеленський», - зазначив Подоляк.

З іншого боку, додав він, безсумнівно, останніми днями заступник голови ОПУ Олег Татаров знаходиться під серйозним і системним психологічним тиском.

«Причини цього зрозумілі. Подібний тиск, у тому числі й прямі агресивні пікети і мітинги під стінами ОПУ, спровокували трохи заплутані й двозначні заяви з боку Олега Юрійовича. Тому офіційно хочемо всіх запевнити в тому, що пан Татаров під терміном «зовнішні вказівки» мав на увазі не економічні відносини по лінії МВФ або Світовий банк, а тільки рольові ігри наших навколополітичних «бізнесменів», які й оплачують подібні компроматні кампанії, часто користуючись власною монополією на ЗМІ і залишаючись у тіні», - підкреслив Подоляк.

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Як повідомлялося, Татаров 4 грудня, коментуючи пікет біля Офісу Президента з вимогою його відставки, сказав, що він був організований представниками антиукраїнських сил, і заявив, що продовжуватиме «на всіх рівнях просувати політику зменшення впливу структур і організацій, що намагаються організувати в нашій країні зовнішнє управління".

Раніше Татаров також висловлював думку, що директор НАБУ Артем Ситник має бути звільнений, оскільки не має «ні морального права, ні юридичних підстав» обіймати цю посаду. У свою чергу в ОП наголосили, що це висловлювання - виключно особиста думка Татарова і не відображає позицію Президента України.