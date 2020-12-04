Разумков каже, що питання відставки Прем'єра не розглядається

Кадрове питання щодо Прем'єр-міністра найближчим часом не розглядатиметься.

Про це в ефірі телеканалу "НАШ" сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає кореспондент Укрінформу.

"Я не думаю, що найближчим часом питання по Прем'єр-міністру буде порушуватися, таких ініціатив я не бачив", - сказав Разумков.

Водночас, відповідаючи на запитання щодо ймовірності голосування у ВР стосовно кадрових змін в уряді, спікер зазначив: "Теоретично це можливо, розмови йдуть давно. Говорять про тих чи інших особистостей, що можуть бути зміни".

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Стосовно кадрових рішень щодо очільників деяких міністерств Разумков зауважив, що обговорювати це можливо у тому разі, якщо Прем'єр-міністр направить до Верховної Ради відповідне подання або буде ініціатива з боку народних депутатів.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Разумков заявив, що вважає передчасним оцінювати діяльність міністра охорони здоров’я Максима Степанова, а МОЗ під час пандемії COVID-19 не може залишитися без очільника.

27 липня 2020 року група народних депутатів зареєструвала проєкт постанови №3938 «Про звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо звільнення міністра охорони здоров'я України Степанова Максима Володимировича».

У ЗМІ неодоразово з’являлася інформація, що очільнику МОЗу начебто шукають заміну.