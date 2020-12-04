Локдаун не вплине на роботу Ради – Разумков

Локдаун не буде розповсюджуватися на роботу державних органів влади, зокрема Верховної Ради.

Про це в ефірі одного з телеканалів сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає кореспондент Укрінформу.

"Локдаун, навіть якщо буде, на роботу державних органів, 100%, розповсюджуватися не буде. Якщо буде необхідність, Верховна Рада , і про це говорили всі представники депутатських фракцій та груп, готова буде приймати відповідні рішення", - сказав Разумков.

Нині, за його словами, Рада продовжує роботу в стандартному режимі.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль допускає, що посилення карантинних заходів у грудні не буде.

Станом на 4 грудня 2020 року в Україні зафіксовано 15 131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіла 787 891 особа.