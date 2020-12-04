Разумков заявляє, що МОЗ не може лишитись без голови під час пандемії
Як передає кореспондент Укрінформу, про це він заявив на брифінгу після пленарного засідання.
«У діяльності міністра були як позитивні, так і негативні моменти…Я вважаю, що карантин вихідного дня не до кінця себе виправдав. Колеги шукають інші варіанти», - зауважив Разумков, відповідаючи на запитання журналістів про оцінку роботи очільника МОЗ, зокрема щодо карантину вихідного дня.
Про доцільність відправляти Максима Степанова у відставку спікер зазначив, що «сьогодні залишити міністерство без очільника точно не варіант».
Як повідомлялося, 27 липня 2020 року групою народних депутатів було зареєстровано проєкт постанови за номером 3938 «Про звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо звільнення міністра охорони здоров'я України Степанова Максима Володимировича».
У ЗМІ неодоразово з’являлася інформація, що очільнику МОЗу начебто шукають заміну. Однак наразі подання щодо звільнення Степанова немає.