У новоствореному Мінстратегпромі вже працює 45 осіб – Уруський

Станом на 1 грудня штат Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України налічує 45 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський у Фейсбуці.

Він додав, що наразі проводиться переведення спеціалістів з інших міністерств та відомств, а також здійснюється конкурсний відбір на зайняття вакантних посад. Уруський зазначив, що наразі вже прийнятий весь необхідний пакет документів, який стосується процесу функціонування міністерства. Також відомство вже отримало фінансування на поточний рік.

"Крім того, вже визначені приміщення для розміщення відомства, а також виділено кабінети під режимно-секретний орган та тривають роботи з облаштування їх відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю", - розповів віцепрем'єр.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 22 липня 2020 року утворив новий орган – Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості на чолі з Олегом Уруським.

7 вересня Кабмін затвердив Положення про Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.