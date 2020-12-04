Година уряду: Рада розгляне боротьбу з COVID-19 та підтримку бізнесу на карантині

Верховна Рада 4 грудня планує заслухати інформацію Кабміну про заходи із запобігання поширенню в Україні COVID-19 під час години запитань до уряду та визначитися щодо пакета президентських законопроєктів про підтримку бізнесу та найманих працівників у зв’язку з можливим посиленням карантину.

Як передає Укрінформ, про це свідчить порядок денний засідання парламенту, оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Година уряду, як і завжди, запланована на початку засідання.

Пакет президентських ініціатив депутати мають намір розглянути у першому читанні після години уряду. Йдеться про проєкт закону за реєстраційним номером 4429 «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2», а також законопроєкти №4430 та №4431, відповідно, «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2» та «Про внесення змін до статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік». Не виключено, що вказані ініціативи будуть проголосовані одразу в двох читаннях.

Крім цього, парламентарії планують розглянути у другому читанні законопроєкт за реєстраційним номером 3424 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо звільнення від сплати судового збору у зв'язку з оскарженням постанов у справах про адміністративні правопорушення».

Також депутати, серед іншого, мають намір розглянути у першому читанні законопроєкти №№4107 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення», 3091 та 3091-1 «Про державний екологічний контроль» та вкотре спробують розпочати розгляд законопроєкту №3196-д «Про внесення змін до Закону України «Про Службу безпеки України» щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України».