Разумков закрив засідання Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив пленарне засідання парламенту 3 грудня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Пленарне засідання оголошую закритим», - сказав голова парламенту.

Як повідомляв Укрінформ, депутати на пленарному засіданні 3 грудня ухвалили закон про внутрішній водний транспорт (1182-1-д), а також посилили парламентський контроль, схваливши законопроєкт № 4131.

Крім цього, депутати дозволили собі мати помічників без вищої освіти (законопроєкт № 3644-д), а також зняли обмеження на роботу на державній службі (законопроєкт № 4096).

Також, серед іншого, парламентарії внесли зміни до розділу II «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» щодо призначення на адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, підтримавши законопроєкт №4227.

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У першому читанні парламентарії схвалили законопроєкт №3946 про посилення відповідальності за підробку та викрадення документів.