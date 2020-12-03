Глава МЗС Туреччини стане почесним гостем конференції українських послів

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу до кінця цього року відвідає Україну та візьме участь в конференції українських послів у якості почесного гостя.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на ефір Міністра закордонних справ України у Facebook за результатами робочого візиту до Туреччини.

«Провів дуже теплі й дружні перемовини з моїм колегою Мевлютом Чавушоглу. Багато різних питань: і військово-технічне співробітництво, і Кримська платформа. Радий сьогодні анонсувати, що це був не останній контакт між міністрами закордонних справ України й Туреччини, ми до кінця року ще побачимося й цього разу вже в Україні. Мевлют Чавушоглу стане почесним гостем конференції українських послів за кордоном, яка відбуватиметься в онлайн режимі наприкінці цього року», - повідомив Кулеба.

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Міністр також високо оцінив нинішній стан двосторонніх відносин між Україною та Туреччиною, динаміку контактів.

«Відносини України та Туреччини досягли того рівня, коли нам непотрібно шукати приводи для того, аби приїхати один до одного в гості. У нас дуже великий обсяг питань на порядку денному», - сказав він.

Як повідомляє МЗС України, в ході зустрічі в Анкарі, міністри також домовилися опрацювати проведення в рамках цього візиту перших політико-безпекових консультацій міністрів закордонних справ і міністрів оборони України та Туреччини за формулою 2+2 («Квадрига»).

Глава МЗС України висловив вдячність турецькій стороні за незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. Глави зовнішньополітичних відомств обмінялися думками щодо ситуації в регіоні та подальшої взаємодії в рамках міжнародних організацій.

Як відомо, 2 грудня відбулася віртуальна зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. Очільник МЗС України відвідав з одноденним робочим візитом Туреччину, аби взяти участь у цій зустрічі. Окрім того, він зустрівся з Міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу, керівниками та представниками української та кримськотатарської діаспор.

Нагадаємо: Президент України Володимир Зеленський відвідував Туреччину з офіційним візитом 16 жовтня, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 29-30 листопада цього року.