Зеленський підписав указ про нерозповсюдження зброї на виконання резолюцій Радбезу ООН

Президент Володимир Зеленський підписав 2 грудня Указ "Про забезпечення виконання Україною резолюцій Ради Безпеки ООН стосовно нерозповсюдження зброї масового знищення та унеможливлення її використання в терористичних цілях".

Як передає Укрінформ, документ оприлюднений на сайті глави держави.

"З метою забезпечення виконання Україною резолюцій Ради Безпеки ООН від 28 квітня 2004 року № 1540 (2004), від 27 квітня 2006 року № 1673 (2006), від 25 квітня 2008 року № 1810 (2008), від 20 квітня 2011 року № 1977 (2011), від 29 червня 2012 року № 2055 (2012) та від 15 грудня 2016 року № 2325 (2016) (резолюції Ради Безпеки ООН стосовно нерозповсюдження зброї масового знищення та унеможливлення її використання в терористичних цілях) постановляю:

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1. Покласти відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН від 28 квітня 2004 року № 1540 (2004) та від 15 грудня 2016 року № 2325 (2016) на Міністерство закордонних справ України функції координатора виконання резолюцій Ради Безпеки ООН стосовно нерозповсюдження зброї масового знищення та унеможливлення її використання в терористичних цілях", - йдеться у документі.

Крім того, Кабінет Міністрів України має "визначити міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, на які відповідно до компетенції покладається виконання зобов'язань за резолюціями Ради Безпеки ООН стосовно нерозповсюдження зброї масового знищення та унеможливлення її використання в терористичних цілях".

Указ набирає чинності з дня його опублікування.