Данілов закликає місцеві ради якомога швидше провести сесії

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав голів та депутатів новообраних місцевих рад невідкладно провести сесії місцевих рад, на яких розглянути питання подолання негативних наслідків поширення COVID-19 у кожній області, місті та селі.

Про це йдеться у відкритому листі Данілова, розміщеному на Фейсбук-сторінці РНБО, передає Укрінформ.

Данілов зазначив, що наразі поширення COVID-19, яка вже забрала життя 12 717 українців, є загрозою надзвичайно високого рівня.

«Президент Володимир Зеленський, уряд України з початку виникнення загрози поширення епідемії приділяють цьому питанню першочергову увагу. З метою об’єднання і консолідації зусиль у боротьбі з пандемією вкрай важливим є невідкладне проведення сесій місцевих рад, на яких мало б бути розглянуто питання подолання негативних наслідків поширення COVID-19 у кожній області, кожному районі, місті, селищі, селі», - уточнив Данілов.

Він висловив переконання, що вони дістануть всебічну підтримку своїх дій з боку мешканців їх громад, а загрози будуть подолані спільно, - як існуючі, так і потенційні.

Як повідомлялося, в Україні станом на 2 грудня лабораторно підтвердили 758 264 випадків COVID-19, з них за добу – 13 141.