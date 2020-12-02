На фракції «Слуги народу» очікують Шмигаля і Марченка - говоритимуть про бюджет

На засіданні парламентської фракції партії "Слуга народу" сьогодні ввечері очікують Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра фінансів Сергія Марченка для обговорення проєкту державного бюджету на 2021 рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомив народний депутат Олександр Качура на Телеграм-каналі.

"На засідання фракції сьогодні мають приїхати Прем'єр і міністр фінансів для обговорення питання державного бюджету на 2021 рік", - написав парламентарій.

Як повідомляв Укрінформ, 27 листопада законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2021 рік" до другого читання надійшов до Верховної Ради.

Кабінет Міністрів 26 листопада схвалив проєкт держбюджету-2021 до другого читання та направив його до Верховної Ради.

Верховна Рада 5 листопада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Державний бюджет України на 2021 рік. Ним передбачалено зростання ВВП на 4,6%, споживчу інфляцію на рівні 7,3%, співвідношення державного боргу до ВВП на рівні 64,6%. Дефіцит на рівні 6% ВВП, чи 270,4 млрд грн. Середньорічний курс, за яким розраховується держбюджет-2021, становить 29,1 грн/дол.

На позачерговому засіданні уряду 26 листопада Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що в затвердженому до другого читання законопроєкті дефіцит держбюджету знижено з 6% до 5,3%.