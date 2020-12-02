Рада завтра хоче взятися за законопроєкт про брехню в деклараціях – депутат

На нараді Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з керівниками парламентських фракцій і груп домовлено, що законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірне декларування або його відсутність буде винесений на розгляд ВР у четвер, 3 грудня.

Як передає Укрінформ, про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") у Телеграмі.

"Сьогодні на нараді голів фракцій зі спікером Разумковим було прийняте таке рішення – завтра на розгляд Верховної Ради нарешті буде винесений закон про відновлення відповідальності за недостовірне декларування та взагалі за його відсутність. Саме цим буде займатися Комітет з питань правоохоронної діяльності сьогодні на своєму засіданні", - написав парламентарій.

За словами Гончаренка, базою для відповідного законопроєкту стане проєкт, напрацьований робочою групою парламенту.

Як повідомляв Укрінформ, 17 листопада заступник Голови Верховної Ради Олена Кондратюк підписала розпорядження про створення робочої групи з питань законодавчого забезпечення ефективної діяльності у сфері запобігання корупції та удосконалення законодавчого регулювання окремих аспектів роботи КСУ. Створити таку робочу групу запропонував Голова ВР Дмитро Разумков.

Її члени до 1 грудня мали підготувати для розгляду узгоджені законопроєкти для врегулювання конституційної кризи.

Робоча група 30 листопада зареєструвала законопроєкт щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації.

27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КСУ визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

29 жовтня Президент скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці і обороні. На засіданні ухвалене рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Окрім того, 30 октября глава государства внес в Верховную Раду законопроект «О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству», яким пропонує припинити повноваження чинного складу КСУ.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КСУ від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що ухвалене суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Головою ВР Дмитром Разумковим зареєструвала законопроєкт №4304 «Про відновлення дії окремих положень закону «Про запобігання корупції» та Кримінального кодексу України». Документ передбачає внесення змін до закону «Про запобігання корупції», якими пропонується відновити права НАЗК.

Президент Володимир Зеленський 27 листопада зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №4434 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".