Невиконання домовленостей Паризького саміту загрожує Росії міжнародною ізоляцією – Україна в ТКГ

Проведення до кінця року нового саміту Нормандської четвірки залишається єдиною можливістю для Росії запобігти міжнародній ізоляції через невиконання паризьких домовленостей, щодо яких вона взяла на себе відповідальність на вищому рівні.

Як передає Укрінформ, про це заявила Українська делегація для участі в ТКГ у Фейсбуці.

В українській делегації зазначили, що офіційні представники РФ та низка російських ЗМІ намагаються забезпечити резонансний супровід своїй спробі легітимізувати представників ОРДЛО, використавши формат Арріа Ради Безпеки ООН, яку бойкотуватимуть усі, крім РФ, країни-учасниці ОБСЄ, що входять до Радбезу.

"На нашу думку, російська спроба провести гучний захід з легітимізації організацій, які вважаються в Україні терористичними, означає, що особи, які відповідають в РФ за зовнішню політику, розуміють ступінь своєї відповідальності за лише часткове виконання, а, може, і зрив минулорічних домовленостей у Парижі на вищому рівні у нормандському форматі, яким 9 грудня виповнюється рік", - зазначають у делегації.

Водночас наголошується, що російські дипломати намагаються перекласти власну провину на Україну, Францію та ФРН. У цьому контексті представники України зауважили, що такі спроби "провалюються раз за разом і здатні привести лише до зміцнення зв’язків між державами та міжнародними організаціями, яких намагається звинуватити РФ".

"Українська делегація для участі в ТКГ нагадує, що проведення до кінця поточного року нової зустрічі на вищому рівні у нормандському форматі, яка б підбила підсумки спроб виконати домовленості, досягнуті за результатами Паризького саміту у грудні 2019 року, та на якій було б обговорено плани щодо подальшого їх виконання, залишається єдиною можливістю для РФ запобігти міжнародній ізоляції та виконати домовленості, щодо яких вона взяла на себе відповідальність на вищому рівні», - зазначили в делегації України.

Як повідомляв Укрінформ, Україна разом з партнерами зірвала спробу Росії легітимізувати представників ОРДЛО, використавши формат Арріа Радбезу ООН.