Рада ухвалила закон щодо оскарження у суді строку арешту

Верховна Рада ухвалила в другому читанні зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо оскарження ухвали суду про продовження строку тримання під вартою.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

Закон “Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення виконання рішення Конституційного Суду України стосовно оскарження ухвали суду про продовження строку тримання під вартою" (№2315) підтримали голосуванням 318 народних депутатів.

Закон спрямований на забезпечення виконання рішення Конституційного Суду від 13 червня 2019 року № 4-р/2019, відповідно до якого було визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), положення ч. 2 ст. 392 Кримінального процесуального кодексу України щодо унеможливлення окремого апеляційного оскарження ухвали суду про продовження строку тримання під вартою, постановленої під час судового провадження в суді першої інстанції до ухвалення судового рішення по суті.

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Закон вносить зміни до статей 76, 331, 392, 394, 395, 400, 407, 423 КПК України та доповнює Кодекс статтею 422-1.

Ці зміни передбачають можливість судді апеляційної інстанції, який брав участь у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, брати участі у цьому ж провадженні в суді апеляційної інстанцій у випадках перегляду ним в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, про зміну іншого запобіжного заходу на запобіжний захід у виді тримання під вартою або про продовження строку тримання під вартою, яка була постановлена під час судового провадження в суді першої інстанції до ухвалення судового рішення по суті.

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Також передбачена можливість оскарження в апеляційному порядку ухвал суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, про зміну іншого запобіжного заходу на запобіжний захід у виді тримання під вартою або про продовження строку тримання під вартою, постановлених під час судового провадження в суді першої інстанції до ухвалення судового рішення по суті.

Закон також передбачає подання апеляційної скарги на такі ухвали суду першої інстанції, безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Внесені зміни передбачають повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду такої апеляційної скарги; процесуальний порядок перевірки судом апеляційної інстанції відповідних ухвал суду першої інстанції; повернення відповідних матеріалів кримінального провадження до суду першої інстанції.