У Стамбулі спростували повідомлення про нібито інцидент за участю Уруського

У Стамбулі спростували повідомлення деяких ЗМІ про нібито порушення віцепрем'єр-міністром України Олегом Уруським законодавства Туреччини під час перебування з офіційним візитом у серпні цього року.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Туреччині з посиланням на заяву провінційного управління преси та зв’язків з громадськістю міста Стамбул.

«Пан Олег Уруський, віцепрем'єр-міністр України та міністр, відповідальний за стратегічні галузі, відвідав нашу країну з офіційним візитом у період з 26 по 29 серпня 2020 року. В межах програми перебування нашого гостя у місті не відбулося жодних юридичних чи адміністративних інцидентів», - йдеться в заяві.

Водночас у ній висловлюється жаль щодо поширення неправдивої інформації деякими іноземними ЗМІ.

«Ми засмучені, що у деяких іноземних ЗМІ опубліковані неправдиві новини, і будемо раді знову бачити віцепрем'єр-міністра у нашому місті», - зазначається у заяві.

Раніше деякі українські ЗМІ повідомили, що під час візиту до Туреччини Олег Уруський потрапив у скандал, нібито порушивши закони Туреччини під час перебування на території країни в межах офіційного візиту, зокрема карантинні заходи.