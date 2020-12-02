Рада відкрилась, у залі – 259 депутатів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив пленарне засідання парламенту 2 грудня.

У сесійній залі зареєструвалися 259 народних депутатів, передає кореспондент Укрінформу.

"Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав спікер.

Як повідомляв Укрінформ, ВР 2 грудня планує розглянути у другому читанні законопроєкт №3628 щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, а також законопроєкт №3594 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність".

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У другому читанні парламентарії також планують розглянути законопроєкт №3176 "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо закупівлі природного газу".

Депутати мають намір розглянути законопроєкт №0941 щодо визначення територіальної підсудності судових справ, підсудних розташованим на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя судам, та підслідності кримінальних правопорушень, вчинених на тимчасово окупованій території.

Серед питань порядку денного і законопроєкт №3486 щодо соціального захисту населення в період карантину, пов’язаного з запобіганням виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).

Порядком денним також передбачено ратифікацію низки міжнародних договорів.