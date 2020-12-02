Разумков назвав три позиції щодо рішення КСУ, які розглядають у Раді

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що депутатські фракції мають три позиції щодо рішення Конституційного суду України.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на телеканал "112 Україна".

"Якщо до кінця року не буде повернена ця стаття, це поставить під серйозну загрозу те, що не будуть декларуватися люди у наступному році. Я вважаю, що це неприпустимо, і ми повинні зробити все, в тому числі ідучи на компроміси, іноді на компроміси з собою, щоб це ефективно працювало. І щоб надалі рішення Ради не викликало дискусії щодо конституційності у майбутньому", - сказав Разумков.

За інформацією Разумкова, позиції депутатських фракцій та груп є такими:

відновлення статті про ненадання інформації чи недостовірної інформації у декларуванні;

створення умов і повернення норм, які б дозволяли ефективно функціонувати НАЗК;

створення умов, які б збалансували рішення тих чи інших інститутів влади, в тому числі КСУ.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КСУ визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КСУ скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці і обороні. На засіданні ухвалене рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Окрім того, глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КСУ.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КСУ від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що ухвалене суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Головою ВР Дмитром Разумковим зареєструвала законопроєкт №4304 «Про відновлення дії окремих положень закону «Про запобігання корупції» та Кримінального кодексу України». Документ передбачає внесення змін до закону «Про запобігання корупції», якими пропонується відновити права НАЗК.

17 листопада заступник Голови Верховної Ради Олена Кондратюк підписала розпорядження про створення робочої групи з питань законодавчого забезпечення ефективної діяльності у сфері запобігання корупції та удосконалення законодавчого регулювання окремих аспектів роботи КСУ. Створити таку робочу групу запропонував Голова ВР Дмитро Разумков.

Члени робочої групи мають до 1 грудня підготувати для розгляду узгоджені законопроєкти для врегулювання конституційної кризи.