Росія не зацікавлена ​​в новому «нормандському саміті» - Гармаш

Росія блокує переговори по Донбасу, оскільки не зацікавлена ​​в проведенні нової зустрічі глав країн нормандської четвірки.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив член української делегації у Тристоронній контактній групі по Донбасу Сергій Гармаш, коментуючи відмову Росії брати участь у позачерговому засіданні ТКГ, передає Укрінформ.

На запитання, що б дало Україні проведення такого засідання, Гармаш відповів: "Для нас це важливо, адже ми все-таки хочемо виконати наші зобов'язання, зокрема, взяті в Парижі 9 грудня минулого року. Але для цього нам потрібна можливість відповідної сторони. Зі свого боку ми зробили все. Ми готові розвести сили і озброєння на чотирьох ділянках, ми готові провести розмінування на 19 ділянках, ми відкрили два нові КПВВ, зобов'язання щодо яких ми на себе брали, готові навіть обговорювати і імплементувати формулу Штайнмаєра в українське законодавство. Ми відкрили два нові КПВВ, а та сторона їх не відкриває. Не можна сказати, що прогрес є, хоча домовленості є по всьому. Щодо обміну ми подавали списки чотири рази, ми б його хотіли провести до кінця року. Та сторона все блокує".

Як повідомлялося, на переговорах по Донбасу російська делегація проігнорувала пропозицію України провести позачергову зустріч Тристоронньої контактної групи до закінчення терміну минулорічних домовленостей лідерів нормандської четвірки в Парижі.