Єрмак призначив Арестовича своїм позаштатним радником

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак призначив спікера делегації України у Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича своїм позаштатним радником з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки та оборони.

Як передає Укрінформ, це повідомляється на сайті глави держави.

Представляючи Арестовича на зустрічі з керівниками профільних відомств, Єрмак зазначив, що сьогодні в українському інформаційному просторі тиражується багато фейків, викривленої інформації та необґрунтованих звинувачень, на які потрібно вчасно та якісно реагувати.

«Завдання пана Арестовича – надати вичерпну відповідь, щоб протидіяти поширенню дезінформації або образ. Ми – єдина команда, яка спільними зусиллями захищає нашу країну», – наголосив керівник Офісу Президента.

Серед завдань радника з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони – узгодження позицій профільних відомств і напрацювання «єдиного голосу».

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Єрмак висловив сподівання, що Арестович побудує конструктивну взаємодію з усіма представниками сектору безпеки та оборони України.

Як повідомлялося, 28 жовтня військовий і політичний експерт Олексій Арестович став радником делегації України у ТКГ з інформаційної політики із повноваженнями речника.