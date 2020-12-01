Разумков закрив Раду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив пленарне засідання парламенту 1 грудня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав Голова ВР.

Як повідомляв Укрінформ, депутати на засіданні у вівторок відтермінували обов'язкове введення РРО для підприємців на рік, ухваливши за основу і в цілому законопроєкт №4439-д.

Крім того, у вівторок було ухвалено Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з окремих операцій на період реалізації Договору між урядом України та урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги та інших питань державного боргу» (№3039а), необхідний для отримання кредиту від Польщі на облаштування кордону та низку інших проєктів.

У першому читанні народні депутати ухвалили законопроєкти №3695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною" та №3573 "Про внесення зміни до статті 2 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" щодо підвищення дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів, розміру державної соціальної допомоги".

До порядку денного було включено президентські законопроєкти №4429 про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19; №4430 про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, а також №4431 "Про внесення змін до статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Депутати також скоротили строк внесення до них альтернативних законопроєктів.