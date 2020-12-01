Разумков закрив Раду

Разумков закрив Раду

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив пленарне засідання парламенту 1 грудня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав Голова ВР.

Як повідомляв Укрінформ, депутати на засіданні у вівторок відтермінували обов'язкове введення РРО для підприємців на рік, ухваливши за основу і в цілому законопроєкт №4439-д.

Крім того, у вівторок було ухвалено Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з окремих операцій на період реалізації Договору між урядом України та урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги та інших питань державного боргу» (№3039а), необхідний для отримання кредиту від Польщі на облаштування кордону та низку інших проєктів.

Читайте також: Рада планує підвищити допомогу дітям з інвалідністю, які постраждали від вибухівки

У першому читанні народні депутати ухвалили законопроєкти №3695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною" та №3573 "Про внесення зміни до статті 2 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" щодо підвищення дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів, розміру державної соціальної допомоги".

До порядку денного було включено президентські законопроєкти №4429 про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19; №4430 про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, а також №4431 "Про внесення змін до статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Депутати також скоротили строк внесення до них альтернативних законопроєктів.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-