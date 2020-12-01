Разумков покликав керівників фракцій на нараду
Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив перерву в ранковому засіданні парламенту 1 грудня і покликав керівників депутатських фракцій і груп на нараду.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Шановні колеги, оголошується перерва на 30 хвилин до 11:05. Керівників депутатських фракцій та груп прошу зібратися в моєму кабінеті», - сказав Разумков.
Після цього спікер уточнив, що нарада стосується питань щодо ФОПів.
Від ранку біля будівлі Верховної Ради відбувається мітинг підприємців, які виступають за відтермінування введення РРО для ФОПів.
Фото: ВР