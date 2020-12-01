Разумков покликав керівників фракцій на нараду

Разумков покликав керівників фракцій на нараду

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив перерву в ранковому засіданні парламенту 1 грудня і покликав керівників депутатських фракцій і груп на нараду.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Шановні колеги, оголошується перерва на 30 хвилин до 11:05. Керівників депутатських фракцій та груп прошу зібратися в моєму кабінеті», - сказав Разумков.

Після цього спікер уточнив, що нарада стосується питань щодо ФОПів.

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Від ранку біля будівлі Верховної Ради відбувається мітинг підприємців, які виступають за відтермінування введення РРО для ФОПів.

Фото: ВР

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