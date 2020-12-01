Бізнес на карантині: Рада може включити в порядок денний президентські законопроєкти
Як передає Укрінформ, про це свідчить порядок денний засідання парламенту 1 грудня.
Так, для включення в порядок денний та скорочення строку для внесення альтернативних проєктів передбачені законопроєкти №4429 про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19; №4430 про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, а також №4431 «Про внесення змін до статті 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».
У вівторок депутати також планують розглянути повторно закон «Про електронні комунікації» з пропозиціями Президента.
Порядок денний передбачає розгляд законопроєктів №3695 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною» та №3573 щодо підвищення дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів, розміру державної соціальної допомоги.
У другому читанні парламентарії мають намір розглянути в законопроєкт №3087-д «Про Бюро економічної безпеки».
Також на порядку денному - законопроєкт №3628 щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, який очікує розгляду в другому читанні.