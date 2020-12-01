Бізнес на карантині: Рада може включити в порядок денний президентські законопроєкти

Верховна Рада планує включити до порядку денного президентські законопроєкти щодо підтримки бізнесу на карантині та скоротити строки для внесення альтернативних законопроєктів.

Як передає Укрінформ, про це свідчить порядок денний засідання парламенту 1 грудня.

Так, для включення в порядок денний та скорочення строку для внесення альтернативних проєктів передбачені законопроєкти №4429 про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19; №4430 про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, а також №4431 «Про внесення змін до статті 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

У вівторок депутати також планують розглянути повторно закон «Про електронні комунікації» з пропозиціями Президента.

Порядок денний передбачає розгляд законопроєктів №3695 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною» та №3573 щодо підвищення дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів, розміру державної соціальної допомоги.

У другому читанні парламентарії мають намір розглянути в законопроєкт №3087-д «Про Бюро економічної безпеки».

Також на порядку денному - законопроєкт №3628 щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, який очікує розгляду в другому читанні.