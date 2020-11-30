Стефанчук закликає 1 грудня взятися за президентський законопроєкт про народовладдя

Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав депутатів 1 грудня розпочати розгляд законопроєкту про народовладдя в другому читанні.

Про це він заявив під час засідання погоджувальної ради, передає кореспондент Укрінформу.

За його словами, законопроєкт отримав позитивний висновок Венеційської комісії.

"Я закликаю в цей день перейти до розгляду законопроєкту про народовладдя, який був внесений Президентом України Володимиром Зеленським… Ми отримали підтримку національних інституцій, врахували більше третини поправок», - зауважив Стефанчук.

Перший віце-спікер додав, що в Україні потрібен механізм народовладдя.

Стефанчук також повідомив, що найближчим часом до Ради буде внесено план законопроєктної роботи на 2021 рік.

Як повідомляв Укрінформ, 20 жовтня Президент України Володимир Зеленський під час виступу у парламенті запевнив, що "народовладдя в Україні буде".

"Народовладдя в Україні буде. Всебічний доступ громадян до інформації задля прийняття рішення – буде, це обов’язок держави. Люди повинні впливати на актуальні питання і для свого регіону, і для всієї країни. Робити це раз на тиждень, місяць чи рік. Скільки буде потрібно», - сказав Зеленський.